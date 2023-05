Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Daaden (ots)

Am 10.05.2023 kam es in der Herdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 28-jähriger Transporter-Fahrer die Straße aus Richtung Herdorf kommend. An einer Engstelle missachtet der noch unbekannte Fahrer eines ihm entgegenkommenden Sattelzugs dessen Vorrang, wodurch es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kommt. Dabei entsteht Sachschaden am Transporter des 28-jährigen. Obwohl dieser noch versucht durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen, entfernt sich der unfallverursachende LKW unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Herdorf. Am Auflieger des flüchtiges Zugs soll ein DU-Kennzeichen angebracht gewesen sein.

Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell