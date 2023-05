POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Vorfahrtsverstoß

Unkel (ots) - Am Dienstagabend fuhren die beiden Unfallbeteiligten hintereinander auf der B 42 aus Richtung Bonn kommend in Fahrtrichtung Linz. In Höhe der Abfahrt Unkel musste das vorausfahrende Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende 60-jährige Pkw-Fahrer aus Kasbach erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

