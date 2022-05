LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Schleusingen (ots) - Der zuständige Kontaktbereichsbeamte stellte Donnerstagabend bei einer Streife in der Burggasse in Schleusingen an einer Infotafel am Schloss Bertholdsburg ein Hakenkreuz fest. Das Symbol wurde in einer Größe von 4 cm x 4 cm angebracht. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, telefonisch Kontakt zur Hildburghäuser Polizei aufzunehmen(03685 778-0). Rückfragen bitte ...

