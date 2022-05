Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Möglicher sexueller Übergriff

Meiningen (ots)

Am Freitag (06.05.22) erhielt die Meininger Polizei Kenntnis über ein mögliches Sexualdelikt, welches sich im Englischen Garten in Meiningen zum Nachteil einer 15-Jährigen ereignet haben soll. Laut Aussage der Geschädigten wurde diese zuvor gegen 17:45 Uhr im Park von einem Unbekannten am Arm gepackt und in ein Gebüsch gezogen. Die Angaben der 15-Jährigen begründen den Verdacht eines Sexualdelikts, welcher nun durch die Kriminalpolizei Suhl geprüft wird. Im Rahmen der Ermittlungen sicherte die Polizei Spuren, welche sich gegenwärtig noch in der Auswertung befinden. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum angezeigten Sachverhalt geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der 03693 591-0 entgegen.

