Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Schleusingen (ots)

Der zuständige Kontaktbereichsbeamte stellte Donnerstagabend bei einer Streife in der Burggasse in Schleusingen an einer Infotafel am Schloss Bertholdsburg ein Hakenkreuz fest. Das Symbol wurde in einer Größe von 4 cm x 4 cm angebracht. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, telefonisch Kontakt zur Hildburghäuser Polizei aufzunehmen(03685 778-0).

