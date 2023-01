Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Speyer (ots)

Am 05.01.202 gegen 14:50 Uhr hielt ein 58-jähriger Mann gegenüber dem Bahnhof am rechten Fahrbahnrand an, um seinen 54-jährigen Beifahrer aussteigen zu lassen. Dieser öffnete die Fahrzeugtür und übersah dabei einen 73-jährigen Mann auf dem Fahrradweg mit seinem E-Bike. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Fahrzeugtür. Er stürzte, verletzte sich am Kopf und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Auch das E-Bike zeigte keine offensichtlichen Beschädigungen.

