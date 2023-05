Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Missachtung des Rechtsfahrgebots mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 10.05.2023 befuhr der 46-jährige Fahrer eines PKWs Ford gegen 19:10 Uhr die B 62 aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Kirchen-Freusburg. Eine noch unbekannte Person kam ihm dabei mit deren ebenfalls unbekannten Fahrzeug entgegen, wobei diese gegen das Rechtsfahrgebot verstieß, und den Ford-Fahrer so zum Ausweichen nach rechts zwang. Hierbei streifte der 46-jährige die neben der Fahrbahn befindliche Schutzplanke, sodass hieran ebenso wie am Fahrzeug Sachschaden entstand.

Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Betzdorf bittet Zeugen des Geschehens sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Ebenso wird um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug gebeten.

