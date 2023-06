POL-PDWO: Feiernde Fußballfans nach Istanbul-Derby

Worms (ots) - Ein Gespräch zwischen zwei Wormsern endete am Dienstagvormittag in einer Körperverletzung. Gegen 10:45 Uhr kamen zwei Männer in einer Bar am Bahnhof ins Gespräch, als der 20-Jährige den 25-jährigen Geschädigten unvermittelt von seinem Barhocker zog und ihn dadurch leicht verletzte. Nach einer anschließenden Diskussion verließ der zunächst unbekannte 20-Jährige die Bar, konnte jedoch durch eine Streife der Wormser Polizei im Nahbereich kontrolliert ...

