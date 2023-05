POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht im Parkhaus Zentrum Gambrinus - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots) - Unbekannte Täter haben am Sonntag, im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 17.30 Uhr, in der zur Magdeburger Straße 2 gehörenden Tiefgarage an zwei darin abgestellte Autos absichtlich die Fahrertür zerkratzt. An einem VW und an einem Skoda entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die ...

