Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Pkw angefahren und geflüchtet (07.05.2023)

Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am frühen Sonntagmorgen um 01.52 Uhr im Hinterhof eines Gebäudes in der Hagelrainstraße in Donaueschingen gekommen. Beim Ausparken wurde ein dort abgestellter Honda Civic an der Stoßstange beschädigt. Ohne sich um dem Schaden in Höhe von etwa 1000,- EUR zu kümmern, flüchtete der Verursacher über den Schluchweg in Richtung E-Center. Beim Verursacherfahrzeug, welches mit zwei Personen besetzt war, soll es sich um einen dunklen Pkw, ähnlich einem VW Touran, mit VS-Kennzeichen gehandelt haben. Der flüchtige Pkw müsste im Heckbereich beschädigt sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Donaueschingen unter der Rufnummer 0771/837830 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell