Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) - Drei Leichtverletzte nach Brand in Keller (07.05.2023)

Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen (ots)

Drei Leichtverletzte und geringer Sachschaden sind die Bilanz eines Brandgeschehens in der Tuttlinger Innenstadt, welches sich am frühen Sonntagmorgen ereignet hat. Aus bislang noch unbekannter Ursache brach kurz nach Mitternacht im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Oberamteistraße ein Feuer aus. Alle fünf Bewohner konnten sich entweder selbstständig aus dem Gebäude ins Freie retten oder wurden von den Einsatzkräften gerettet. Zwei Personen im Alter von 47 Jahren wurden durch die Inhalation von Rauchgasen leicht verletzt. Ein 59-Jähriger zog sich beim Verlassen des Gebäudes eine blutende Verletzung am Bein zu. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr, welche mit 23 Feuerwehrkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Nach Belüftung konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch den Brand entstand kein direkter Gebäudeschaden. Der Schaden durch Löschwasser und Rußaufschlag ist gering. Beamte des Polizeireviers Tuttlingen und des Kriminaldauerdienstes aus Singen nahmen noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf (AM).

