Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/Landkreis Rottweil) - Transporter bringt Motorradfahrer zu Fall (06.05.2023)

Lauterbach/Landkreis Rottweil (ots)

Am Samstag um 13.10 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Transporter-Fahrer die Straße "Breitmatte" in Lauterbach in Richtung Fohrenbühlstraße. Ohne anzuhalten bog er nach links in die Fohrenbühlstraße ab und missachtete dort die Vorfahrt eines in Richtung Schramberg fahrenden 65 Jahre alten Motorradfahrers. Das Motorrad prallte mit dem Motorblock gegen die linke Fahrzeugseite des Transporters. Der 65 Jahre alte Motorradfahrer und seine 63 Jahre alte Sozia kamen dabei zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst, welcher mit zwei Rettungswagen im Einsatz war, vor Ort behandelt werden konnten. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Das Motorrad der Marke BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell