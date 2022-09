Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, A6, Rhein-Neckar-Kreis: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der Autobahn

Sinsheim / A6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein verbotenes Kräftemessen zweier PS-starker Boliden trugen zwei 26-jährige Männer am Freitag den 16. September, um 18:00 Uhr, auf der A6 zwischen Wiesloch-Rauenberg und Sinsheim, aus. Die beiden Raser lieferten sich mit einem Porsche und einem BMW, ein Rennen über mehrere Kilometer. Hierbei gefährdeten und nötigten sie, durch gewagte Überholmanöver und Drängeleien, mindestens einen Verkehrsteilnehmer. Zeugen, die Angaben zu der rücksichtslosen Fahrweise der beiden Männer machen können, oder die ebenfalls gefährdet bzw. genötigt wurden, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei in Weinsberg, Telefon 07134 5130, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell