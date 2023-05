Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall mit 4 beschädigten Fahrzeugen und alkoholischer Beeinflussung (06.05.2023)

Konstanz (ots)

4 beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 05.05.2023 gegen 19:45 Uhr, in der Opelstraße in Konstanz ereignete. Ein 55 Jahre alter PKW-Lenker bog von einem Schnellimbiss in der Opelstraße nach links in diese ein und wollte in Richtung Max-Stromeyer-Straße fahren. Hierbei steuerte er seinen PKW Mercedes-Benz zu weit nach rechts und prallte gegen ein dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Wohnmobil. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses auf einen davor geparkten PKW und dieser wiederum auf einen weiteren in der Reihe stehenden PKW geschoben. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem 55-jährigen Unfallverursacher durch die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

