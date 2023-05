Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugensuche (06.05.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in einer Gesamthöhe von 1500 Euro kam es am Freitag, 05.05.2023 gegen 15:05 Uhr in Donaueschingen im Kreisverkehr der Mühlenstraße zur Neue-Wolterdinger-Straße. Ein 55-jähriger Lenker eines LKW, der den Hindenburgring in Fahrtrichtung Wolterdingen befuhr, musste am Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen. In diesem Zusammenhang kam es zu einem Unfallgeschehen mit einem dahinterfahrenden PKW eines 22-Jährigen. Da beide die Art der Kollision abweichend schildern werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Hergang machen können gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen (Tel. 0771/837830) zu melden.

