Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Schwenninger Straße- Hinweise erbeten (05.05.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitag, zwischen 11 Uhr und 13.00 Uhr, auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schwenninger Straße gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte bei einem Parkvorgang einen abgestellten gelben Renault Duster. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bad Dürreheim, Tel. 07726 93948-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell