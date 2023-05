Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) 11-jähriges Kind im Bereich einer Bushaltestelle von Auto erfasst und dabei leicht verletzt

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag ist ein 11-jähriges Kind im Bereich einer Bushaltestelle gegenüber der Hauptstraße 1 von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Gegen 13 Uhr fuhr eine 67-jährige Frau fuhr mit einem VW Touran auf der Hauptstraße stadteinwärts. In der Bus-Haltebucht gegenüber der Hauptstraße 1 stand zu dieser Zeit ein Linienbus, an welchem Kinder ein- und ausstiegen. Die Frau reduzierte daraufhin ihre Geschwindigkeit und fuhr langsam an dem stehenden Bus vorbei. Just in diesem Moment rannte ein 11-jähriger Junge vor dem Bus auf die Straße, wurde von der vorderen linken Fahrzeugecke des Tourans erfasst und zu Boden gestoßen. Dabei erlitt der Junge mehrere Prellungen und musste zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Am Touran entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell