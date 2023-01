Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mann (57) begeht vier verschiedene Straftaten in kürzester Zeit

Hannover (ots)

Ein 57-jähriger Mann sorgte gestern dafür, dass gegen ihn gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet werden mussten. Am frühen Abend fuhr er zunächst ohne Fahrschein von Kassel-Wilhelmshöhe nach Hannover. Dazu genehmigte er sich im Bordrestaurants des Zuges ein Bier, ohne dafür zu bezahlen. Bundespolizisten stellten die Personalien des Mannes in Hannover fest und leiteten Ermittlungen wegen Erschleichens von Leistungen und Betrugs ein. Nachdem der Mann von den Bundespolizisten entlassen wurde, fiel er wieder im Hauptbahnhof auf. Sein Weg führte aus der Wache direkt in eine Drogerie, wo er Getränke, Schmuck und Kosmetik stahl. Der Ladendetektiv beobachtete den Dieb bei der Tat, nahm ihm das Diebesgut ab und verständigte die Bundespolizei. Noch vor dem Eintreffen der Streife schlug der Mann plötzlich mit der Faust zu und verletzte den Detektiv dabei leicht am Auge. Zwei weitere Ermittlungsverfahren, wegen Diebstahls und Körperverletzung, wurden gegen den 57-Jährigen eingeleitet.

Mit insgesamt vier Strafanzeigen im Gepäck konnte er schließlich wieder gehen.

