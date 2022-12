BPOL-H: Allgemeinverfügung für den Hauptbahnhof Hannover: Bilanz der Bundespolizei für das vierte Adventwochenende

Hannover (ots) - Gestern Mittag, um 1, wurde die Bundespolizei Hannover im Hauptbahnhof zu einem Einsatz gerufen. Grund war ein Mann (62), der ohne Fahrschein in einem ICE von Hamburg in Richtung München unterwegs war. In Hannover wartete eine Bundespolizeistreife auf ihn. Die Beamten kontrollierten den wohnungslosen Mann und stellten fest, dass er durch die Justiz gesucht wird. Demnach wurde er rechtskräftig zu einer ...

