Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet!

Suhl / Eisfeld (ots)

Am 16.04.2022 gegen 11:00 Uhr befuhr die 72-jährige Fahrerin eines PKW Honda die Straße "Am Coburger Tor" in Eisfeld. In der weiteren Folge hatte sie die Absicht, nach links in die Georgstraße abzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden 62-jährigen Fahrer eines PKW Suzuki und gewährte diesem die Vorfahrt nicht. Im Anschluss kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die Honda Fahrerin mit ihrem PKW an eine Steinmauer geschleudert wurde. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 7000,00 Euro an den Fahrzeugen und in Höhe von ca. 4000,00 Euro an der Steinmauer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell