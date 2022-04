Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit eskaliert

Meiningen (ots)

Am Ostersamstag gegen 13:30 Uhr wollte ein Fahrzeugführer vom Parkplatz eines Meininger Supermarktes auf die Adelheidstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit bewegten sich zwei Jugendliche aufreizend langsam über die Ein/Ausfahrt, was den Fahrzeugführer ziemlich erboste. Nach kurzem Streitgespräch trat zunächst der 17jährige Fußgänger gegen den Pkw und flüchtete anschließend mit seinem Kumpel. Die umgehend alarmierten Polizeibeamten konnten beide Fußgänger in Tatortnähe feststellen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigten die beiden Jugendlichen zusätzlich die Beamten, nachdem ihnen noch eine kleine Menge Rauschgift abgenommen wurde.

