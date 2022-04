Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anwohner-Streit

Meiningen (ots)

Am Abend des Karfreitag befuhr gegen 19:00 Uhr ein 45jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Drachenbergstraße in Meiningen. Nach Meinung mehrerer Anwohner tat er dies wesentlich zu schnell, so dass sie sich ihm in den Weg stellten. Nach dem wechselseitigen Austausch von Beleidigungen fuhr der Fahrzeugführer zunächst nach Hause. Leider hat das nicht zur Beruhigung beigetragen, kurz darauf fuhr der Fahrzeugführer wieder zurück und erneut wurden Beleidigungen ausgetauscht. Plötzlich fuhr der Fahrzeugführer los, dabei musste zumindest ein 32jähriger Anwohner zur Seite springen, wurde aber dennoch leicht am Fuß erwischt. Zu einem Gesundheitsschaden kam es aber nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell