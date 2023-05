Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal-Klengen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Arbeitsunfall bei einem Recycling- und Entsorgungsbetrieb - eine Person leicht verletzt

Brigachtal-Klengen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Arbeitsunfall auf dem Areal eines Recycling- und Entsorgungsbetriebes im Zusammenhang mit einer Gasflasche in einer Schrottpresse und einer dabei verletzten Person auf einem angrenzenden Parkplatz eines Einkaufsmarktes ist es am Donnerstagvormittag in Klengen an der Überaucher Straße gekommen. Kurz vor 10 Uhr war ein Mitarbeiter des Recycling-Betriebes damit beschäftigt, mit einem Greifer Metallschrott zur Verdichtung in eine Schrottpresse zu laden. Von dem Beschäftigten vermutlich unbemerkt, befand sich in dem Metallschrott auch eine Gasflasche aus Metall. Beim Pressvorgang zerbarst beziehungsweise explodierte die offensichtlich nicht vollständig geleerte Gasflasche. In der Folge schleuderte ein Metallteil der Gasflasche über das Areal der Recyclingfirma sowie über eine angrenzende Straße, streifte auf dem gegenüber dem Recyclinghof liegenden Parkplatz eines Einkaufsmarktes zunächst ein abgestelltes Auto und durchschlug anschließend die Scheibe an der Beifahrertür eines zweiten Autos. In dem zweiten Auto saß ein 55-jähriger Mann, der sich durch die Glassplitter der beschädigten Beifahrerscheibe nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zuzog. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Die Polizei Villingen hat Ermittlungen zur Ursache des Arbeitsunfalles übernommen.

