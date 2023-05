Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Vorfahrtsunfall auf der Güterstraße (05.05.2023)

Singen (ots)

Am Freitagvormittag ist es auf der Güterstraße zu einem Unfall gekommen bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro entstanden ist. Eine 68-Jährige war mit einem VW auf der Güterstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Pfaffenhäule" kam es zum Zusammenstoß mit einem Citroen einer ebenfalls 68-jährigen Frau, die auf der vorfahrtsberechtigen Straße "Pfaffenhäule" ebenfalls in Richtung Innenstadt fuhr. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Sachscahden auf etwa 6.000 Euro und am Citroen auf rund 3.000 Euro

