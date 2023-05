Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Autofahrerin übersieht Radfahrer (04.05.2023)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Viel Glück hatte ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, in der Böhringer Straße ereignet hat. Eine 33-jährige Autofahrerin wollte vom Kreisverkehr in die Böhringer Straße einbiegen und übersah hierbei den über den Fußgängerüberweg fahrenden Fahrradfahrer. Bei einem folgenden Zusammenstoß schleudert der 14-Jährige über die Motorhaube des Autos, erlitt hierbei jedoch keine Verletzungen. An dem Fahrrad, das durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit war, und am Auto entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

