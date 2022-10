Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 31.10.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Wiesmoor - Brand eines Gebäudes

Am Sonntagabend kam es an der Hauptstraße in Wiesmoor zu einem Gebäudebrand. Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache im Wohnzimmer des Einfamilienhauses aus. Die Bewohner wurden durch ausfallenden Strom und Brandgeruch auf den Wohnzimmerbrand aufmerksam. Sie konnten sich ins Freie retten und verständigten sofort die Feuerwehr. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Aurich - Aggressiver Diskothekenbesucher Die Polizei wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Diskothek in Aurich-Middels gerufen. Ein Mann hatte dort Besucher belästigt und verhielt sich sehr aggressiv. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen aus Aurich in polizeilichen Gewahrsam.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Männer geraten in Streit und prügeln sich Nachdem es am Samstag gegen 13:00 Uhr in Hinte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einem 33-Jährigen gekommen war, entartete der Streit zu einer handfesten Auseinandersetzung. Neben Faustschlägen und Tritten kam es auch zu Beleidigungen. Gegen die Akteure wurden jeweils strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Norden - Angriff durch mehrere Personen

In der Gaswerkstraße in Norden griffen in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00.30 Uhr mindestens vier Männer zwei weitere an, traten und schlugen auch mit Gegenständen auf diese ein. Die Täter flüchteten anschließend mit einem PKW. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr ermittelt werden. Die beiden männlichen Opfer im Alter von 28 und 27 Jahren mussten aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter 04931-9210 in Verbindung zu setzen. Insbesondere geht es um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug, bei dem es sich um einen silbernen Hyundai mit auswärtigen Kennzeichen handeln könnte.

Norden - Mehrere PKW aufgebrochen

In der Nacht vom 30.10.2022 auf den 31.10.2022 wurden im Stadtgebiet Norden, Leipziger Straße und Schulstraße, mindestens drei PKW aufgebrochen. Zumindest wurden diese Taten bis Montagvormittag bekannt. In allen Fällen wurden Fahrzeugscheiben zertrümmert. Die Polizei weist abermals eindringlich darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto aufzubewahren. Abschreckend wirkt auch immer Beleuchtung mit Bewegungsmeldern oder eine Überwachungskamera. Auch hier wird um sachdienliche Hinweise unter 04931-9210 gebeten. Möglicherweise wurde eine oder mehrere verdächtige Person/en zufällig gesehen.

Verkehrsgeschehen

Dornum - Frau eingeklemmt

Zu einem Unglücksfall kam es am Samstag gegen 14 Uhr bei einem Privathaus in der Gemeinde Dornum. Bei einem Fahrmanöver geriet eine Frau zwischen einen rückwärtsfahrenden PKW und eine Mauer. Die 61-jährige erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen. Die genaueren Umstände, wie es zu diesem tragischen Geschehen kommen konnte, müssen noch ermittelt werden.

Leybuchtpolder - Verkehrsunfall beim Überholen Ungefähr 9000 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 27 (Greetsieler Straße) in Leybuchtpolder ereignete. Der Fahrer eines Mercedes befand sich nach ersten Erkenntnissen in einem Überholvorgang, als ein neben ihm befindliches Fahrzeug (Opel) ebenfalls zum Überholen ausscherte. Die Fahrzeuge berührten sich infolgedessen. Der Mercedes wurde dabei erheblich beschädigt, so dass er abgeschleppt werden musste. Am anderen Fahrzeug entstanden mittlere Sachschäden.

Rechtsupweg - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Bei der Kontrolle eines 27-jährigen PKW-Fahrers im Bereich Rechtsupweg wurde am Montagmorgen um 02:00 Uhr festgestellt, dass dieser ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Fahrt war damit an der Kontrollstelle beendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lütetsburg - Mit unversichertem PKW unterwegs Ein 22-Jähriger aus dem Bereich Emden wurde am Morgen des 31.10.2022 gegen 04.50 Uhr in Lütetsburg auf der Landstraße kontrolliert. Der Mann war mit einem Audi unterwegs. Bei der routinemäßigen Verkehrskontrolle ergab sich dann, dass der Wagen nicht versichert war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

