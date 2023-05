Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrerin bei Unfall auf der Bundesstraße 311 verletzt (05.05.2023)

Geisingen (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 311 am Freitagvormittag, gegen 9.15 Uhr, verletzt worden. Ein 55-Jähriger war mit einem Skoda auf der B 311 von Tuttlingen herkommend in Richtung Donaueschingen unterwegs. Auf Höhe der Autobahnauffahrt Geisingen bog der Mann nach links auf die Zufahrt in Richtung Singen ab und stieß dabei mit einer 34-jährigen Opelfahrerin zusammen, die ihm auf der B 311 entgegenkam. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Skoda auf eine Verkehrsinsel und krachte gegen ein dortiges Verkehrsschild. Die Fahrerin des Opels verletzte sich bei dem Unfall und musste von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei an beiden Wagen auf je 5.000 Euro.

