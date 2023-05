Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Jugendliche entwenden Gastro-Stühle an einem Café in der Rietstraße - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

Zwei noch unbekannte Jugendliche haben am späten Donnerstagabend, etwa gegen 23.30 Uhr, von der Außenbestuhlung eines Cafés in der Rietstraße Ecke Schulgasse mehrere Stühle entwendet und sind mit diesen in Richtung Schulgasse geflüchtet. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Jugendlichen und den Stühlen verlief bislang negativ. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder etwas zu den Jugendlichen beziehungsweise dem Verbleib der entwendeten Stühle sagen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

