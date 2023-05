Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Landesstraße 409 - Zwei leicht Verletzte verletzt (05.05.2023)

Vöhringen (ots)

Verletzungen erlitten haben zwei Autofahrer bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der Landestraße 409. Ein 26-jähriger Citroen C3-Fahrer bog von der Straße "Stockbach" nach links auf die L 409 in Richtung Vöhringen ab. Dabei stieß er mit einem 34-jährigen Fahrer eines Ford Tourneo zusammen, der auf der L 409 von Vöhringen herkommend in Richtung Heiligenzimmern fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die Autofahrer. Rettungswagen brachten die beiden Männer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Autos, an denen ein Blechschaden in Höhe von je rund 6.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell