POL-MK: Kfz-Kennzeichen gestohlen

Hemer (ots) - Einer 71-jährigen Frau wurde am Samstag auf dem Wochenmarkt die Handtasche samt Geldbörse gestohlen. Gegen 12 Uhr hatte sie ihre Geldbörse zurück in die Tasche gesteckt. Etwa eine halbe Stunde später bemerkte sie, dass die komplette Tasche weg war. Sie geht davon aus, dass ihr der oder die Täter den Gurt durchgeschnitten haben müssen. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel ...

