Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Urlaubstraum geplatzt: Vermutlich Fake-Finca auf Malle gebucht und bezahlt

Halver (ots)

Ein 27-jähriger Halveraner ist mutmaßlich auf Urlaubs-Betrüger hereingefallen. Die haben ihm eine Finca auf Mallorca vermietet, die es möglicherweise so gar nicht gibt oder die jemand ganz anderem gehört. Auf einem Internetportal war er auf eine Agentur aufmerksam geworden. Er buchte die angebotene Finca und überwies das Geld. Am vergangenen Mittwoch nun bekam er eine E-Mail der Agentur, wonach die Zahlung noch nicht eingegangen sei. Er versandte einen Screenshot der Überweisung und versuchte, die Agentur telefonisch zu erreichen. Doch es meldet sich niemand. Bei seinen weiteren Recherchen entdeckte er eine ähnlich aufgebaute Internetseite, auf der dieselbe Finca unter den Namen einer ganz anderen Agentur angeboten wird.

Leider gibt es solche Angebote immer wieder. Manchmal existieren die Immobilien tatsächlich. Manchmal platzt der Reisetraum erst vor Ort: Reisen die Urlauber bei der selbst organisierten Tour vor Ort an, stehen sie an einem verschlossenen oder anderweitig vergebenen Haus. In anderen Fällen handelt es sich um x-beliebige Stock-Fotos von Urlaubsdomizilen, die vielleicht sogar in einem ganz anderen Land stehen. Interessenten sollten sich die Angebote deshalb sehr genau anschauen. Bekannte Vermittlungsportale bieten einen gewissen Schutz vor Überraschungen, weil die Bezahlung über sie abgewickelt wird. Am besten ist es, nur eine geringe Anzahlung zu leisten, und die eigentlichen Kosten dann vor Ort zu begleichen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell