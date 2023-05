Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW (05.05.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag, 05.05.2023 um 17:01 Uhr, auf der B33 von Konstanz in Fahrtrichtung Radolfzell. Zwischen den Anschlussstellen Allensbach-Mitte und Allensbach-West geriet ein 42-jähriger Fahrzeuglenker eines Renault-Espace mit aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW blieb auf dem Dach im Böschungsbereich liegen. Der Fahrzeuglenker, welcher sich alleine im Fahrzeug befand, konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es entstanden Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

