Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW (05.05.2023) - Nachtragsmeldung und Zeugensuche (06.05.2023)

Konstanz (ots)

Wie berichtet ereignete sich am Freitag, 05.05.2023 um 17:01 Uhr auf der B33 von Konstanz in Fahrtrichtung Radolfzell zwischen den Anschlussstellen Allensbach-Mitte und Allensbach-West ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein PKW überschlagen hat und der 43-jährige Fahrzeuglenker durch den Unfall leicht verletzt wurde. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, wurde der Verkehrsunfall durch das verkehrswidrige Verhalten eines weiteren, noch unbekannten Fahrzeugs ausgelöst. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 43-Jährige die B33 in Fahrtrichtung Radolfzell auf dem rechten Fahrstreifen. Vor ihm fuhr ein 69-Jähriger verkehrsgerecht mit seinem PKW Opel Astra. Beide Fahrzeuge wurden von einem unbekannten PKW auf dem linken Fahrstreifen überholt. Dieser scherte vor dem PKW des 69-Jährigen so ein, dass dieser durch eine Bremsung eine Kollision vermeiden musste. Dies führte dazu, dass der nachfolgende 43-jährige Renault-Espace-Fahrer auf den linken Fahrstreifen ausweichen musste um seinerseits eine Kollision zu verhindern. Hierbei geriet er ins Schleudern und kam in weiterer Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich sein PKW überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Zu einer Berührung der beteiligten Fahrzeuge kam es nicht. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber nicht in klinische Behandlung. Am PKW entstand ein Sachschaden von 8000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen und Wildschutzzaun ein Schaden von etwa 3000 Euro. Zu dem Verursacherfahrzeug, das sich nach dem Überholvorgang unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, gibt es keine Hinweise. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu dem überholenden PKW machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen (Tel. 07733/99600) zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell