Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen/Landkreis Konstanz) - Unbekannter Mann entblößt sich vor zwei Frauen (06.05.2023)

Öhningen/Landkreis Konstanz (ots)

Am Samstag um kurz nach 17.00 Uhr ist ein bislang unbekannter Mann in Öhningen, in Höhe des Schlosses "Marbach", an zwei Frauen im Alter von 50 und 65 Jahren herangetreten, hatte sich vor ihnen entblößt und dabei unsittliche Angebote gemacht. Nachdem die Polizei verständigte wurde, flüchtete der Mann Richtung Wangen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine kleine kräftige Statur und eine helle Hautfarbe. Er trug einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer grauen Jogginghose, Turnschuhen sowie einer schwarzen Basecap. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Radolfzell unter der Rufnummer 07732/950660 entgegen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell