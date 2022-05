Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Audi A4 beschädigt

Emmerich (ots)

Am Samstag (21. Mai 2022) zwischen 08:30 und 09:30 Uhr ist ein unbekannter Autofahrer auf einem Stellplatz an der Straße Am Beyenkamp vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit seiner PKW-Tür gegen einen daneben geparkten Audi A4 gestoßen. An dem Audi entstand ein senkrecht verlaufender Schaden an der Tür hinten rechts. Der Verursacher fuhr jedoch davon, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Besitzerin des Audis hatte einen dunkelgrauen Mazda 3 neben ihrem Wagen stehen sehen, der allerdings nicht mehr vor Ort war, als sie den Schaden entdeckte. Zeugenhinweise werden daher von der Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen genommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell