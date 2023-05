Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen/Landkreis Konstanz) - Betrunken und ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet (06.05.2023)

Mühlingen/Landkreis Konstanz (ots)

Ohne Führerschein, dafür aber mit reichlich Alkohol im Blut, unterwegs war am Samstagabend um 22.42 Uhr ein 39 Jahre alter Fahrer eines BMW auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hecheln und Raithaslach. Dort sollte er von einer Streife des Polizeireviers Stockach einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Herantreten an das Fahrzeug gab der 39-Jährige plötzlich Vollgas um sich der Kontrolle zu entziehen. Von der Polizeistreife wurde die Verfolgung aufgenommen. Hierbei überschritt der 39-Jährige teils deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Anhalte- Aufforderungen der Polizeistreife wurden von ihm ignoriert. Letztendlich stoppte der Fahrer das Fahrzeug an seiner Wohnanschrift. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch und das Straßenverkehrsgesetz (AM).

