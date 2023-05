Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei Autos in einer Tiefgarage in der Magdeburger Straße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Konstanz (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag, im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 17.30 Uhr, in der zur Magdeburger Straße 2 gehörenden Tiefgarage an zwei darin abgestellte Autos absichtlich die Fahrertür zerkratzt. An einem VW und an einem Skoda entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) nimmt Hinweise zu der mit einem spitzen Gegenstand begangenen Tat entgegen.

