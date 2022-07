POL-MG: Alleinunfall: 48-Jährige verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots) - Diebe haben zwischen Sonntag, 3. Juli, und Mittwoch, 6. Juli, mehrere Bienenstöcke von einem Grundstück am Karrenweg in Hardt-Mitte gestohlen. Der Hobby-Imker kontrollierte nach eigenen Angaben seine 15 Bienenstöcke zuletzt am Sonntag. Als er am Mittwoch gegen 12 Uhr wieder auf dem Gelände unterwegs war, bemerkte er, dass diese weg waren. Zusätzlich zu den Bienenstöcken entwendeten die ...

