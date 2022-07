POL-MG: Polizei stellt Ladendiebe auf frischer Tat

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 7. Juli, ist eine schwer verletzte 65-jährige Radfahrerin an der Zeppelinstraße aufgefunden worden. Um 11.36 Uhr meldete ein LKW-Fahrer der Polizei, dass er auf dem Radstreifen zwischen der Alsstraße und der Krefelder Straße in Richtung Bettrath eine auf dem Boden liegende schwer verletzte Radfahrerin bemerkt habe. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die Frau in ein ...

