POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Leichtkraftrad

Worms (ots)

Leicht verletzt wurde ein 86-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades am Montagnachmittag. Um kurz nach 17 Uhr war der Zweiradfahrer in der Rheinstraße aus Richtung Barbarossaplatz kommend unterwegs, als er an der Einmündung zur gleichnamigen Rheinstraße einen von links kommenden PKW übersah. Durch die Kollision stürzte der 86-Jährige und verletzte sich nach erster Einschätzung glücklicher Weise nur leicht. Zur weiteren medizinischen Untersuchung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn wurde aufgrund auslaufender Betriebsstoffe im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die Feuerwehr gereinigt.

