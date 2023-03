POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte

Hamminkeln (ots) - Die Bezirksdienstbeamten in Hamminkeln stehen am Donnerstag, 16.03.2023, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Dienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: ...

