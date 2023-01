POL-PDMT: Ohne Fahrerlaubnis, dafür mit reichlich Alkohol im Blut unterwegs

Rennerod (ots) - Am Nachmittag des 06.01.2023 wurde der Polizeiinspektion Westerburg durch einen Anrufer mitgeteilt, dass es in der Hauptstraße in Rennerod zu einem vermutlichen Ausbaldowern durch einen falschen Vodafone-Mitarbeiter gekommen war. Dieser hatte sich unter falschen Vorwand Zutritt zu dem Haus des Mitteilers verschafft, sah sich in der Folge in den ...

mehr