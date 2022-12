Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Feuerwehren und Rumänien-Hilfe sagen "Danke" für eine wieder mal erfolgreiche Lebensmittelsammelaktion

Tönisvorst (ots)

Die von den Feuerwehren im Kreis Viersen, Kreis Kleve und der Stadt Krefeld sowie der Rumänien-Hilfe Vorst durchgeführte 30. Lebensmittelsammelaktion am Samstag, 03.12.2022, unter dem Motto "Ihre Feuerwehr hilft - komm hilf mit!" kann wieder mal als voller Erfolg gewertet werden.

Dem Aufruf folgten wieder unzählige eifrige Spender und brachten ihre Lebensmittel- und Sachspenden zu den Feuerwehr-Gerätehäusern. Viele Schulen und Kindergärten beteiligten sich abermals und sammelten hunderte Pakete, oft schön als Weihnachtsgeschenk verpackt. Besonderes engagierten sich an vielen Orten die Mitglieder der Jugendfeuerwehren, aber auch aktive und passive Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen nahmen die Spenden mit Freude entgegen. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, viele zeigten ihren Einsatz, um den Menschen in Rumänien, die in Not sind, zu helfen. Am Nachmittag herrschte rege Betriebsamkeit an der Lagerhalle der Rumänien-Hilfe Vorst, sie war wieder Dreh- und Angelpunkt bei der Entgegennahme der gesammelten Spenden. Nach der Anlieferung erfolgte sofort eine Vorsortierung, damit dem in wenigen Tagen geplanten Hilfstransport nichts mehr im Weg steht und dieser noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest bei den Hilfsbedürftigen in Caransebes in Rumänien eintrifft. "Das diesjährige Sammelergebnis bewegt sich mit vielen Tonnen Lebensmittel, Bekleidung und Spielsachen auf einem vergleichbaren Niveau der Vorjahre" erklärten die Verantwortlichen von Feuerwehr und Rumänien-Hilfe am Ende der Aktion. Gleichzeitig riefen die Feuerwehren auf, Geld für den Hilfstransport zu spenden. In den aufgestellten Sammelbehältern kamen einige hundert Euro zusammen, die einen Teil der Transportkosten sichern. Sollte jemand die Sammlung verpasst haben und möchte trotzdem noch etwas Gutes bewirken, kann dies gerne durch eine Geldspende auf das Konto der Rumänienhilfe Vorst e.V. Volksbank Krefeld IBAN: DE 06 3206 0362 1301 4970 12 Verwendungszweck "Feuerwehr-Hilfstransport Rumänien 2022 bewerkstelligt werden. "Allen Spendern, ob Groß oder Klein sei recht herzlich gedankt. Auf diesem Wege möchten sich die Organisatoren bei allen herzlich für die Unterstützung bedanken und man sieht, dass auch in schwierigen Zeiten viele Bürger ein Herz für notleidende Menschen zeigen!", so Hans Holtschoppen von der Rumänien-Hilfe Vorst.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell