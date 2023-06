Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schwimmer durchqueren den Rhein und lösen Rettungseinsatz aus

Worms, Rhein (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr begaben sich zwei männliche Personen im Alter von 29 und 40 Jahren in Höhe der Wormser Strandbar in den Rhein. Daraufhin wurde ein polizeilicher Einsatz ausgelöst, da die beiden Personen drohten abzutreiben. Im Rahmen eines anschließenden Einsatzes unter Beteiligung der Feuerwehr, des DLRG, des Rettungshubschraubers und der Polizei kann letztlich ein Rettungsboot der Feuerwehr eine männliche Person am Ufer auf hessischer Seite aufnehmen. Die zweite männliche Person konnte sich zuvor eigenständig aus dem Rhein begeben. Beide Personen blieben unverletzt. Die beiden Männer teilten mit, dass sie lediglich den Rhein durchschwimmen wollten. Der Einsatz wurde daraufhin gegen 17:00 Uhr beendet.

