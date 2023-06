POL-PDWO: Betrugsmasche mit falschem Gewinnversprechen

Worms (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am Montagvormittag an der Kreuzung Am Gallborn/ Mainzer Straße (B9). Gegen 11:15 Uhr kam eine 45-jährige Wormser Autofahrerin an einer rot zeigenden Ampel vor einem Sattelschlepper mit Auflieger zum Stehen. Als die Ampel wieder "grün" zeigte, fuhr der Sattelschlepper von hinten auf. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle, obwohl die ...

mehr