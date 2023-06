Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrrad vorsätzlich in Brand gesetzt - Täterfestnahme - Polizei sucht Fahrradeigentümer

Freiburg (ots)

Ein brennendes Fahrrad wurde der Polizei am Sonntag, 25.06.2023 gegen 05.45 Uhr in der Bergseestraße, Ecke Güterstraße gemeldet. Das Fahrrad, der Marke Tigra, stand verschlossen in einem Fahrradständer. Im metallenen Fahrradkorb befand sich brennendes Papier sowie kleinere Holzreste. Das Feuer konnte mittels einer Wasserflasche gelöscht werden. An dem Zweirad entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Durch einen Zeugen konnten bei der Fahndung zwei mutmaßliche Verursacher vorläufig festgenommen werden. Das Fahrrad stand augenscheinlich bereits längere Zeit unbenutzt an der Örtlichkeit. Es handelt sich um ein blaues Fahrrad, der Marke Tigra, Metro mit Fahrradkorb. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht den Fahrradeigentümer. Dieser wird gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell