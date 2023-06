Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Die L 152 befuhr am Sonntagmorgen, 25.06.2023 gegen 04.50 Uhr ein 18 Jahre alter Mann zusammen mit seinen zwei Bekannten in einem KIA von Rippolingen kommend in Richtung Bad Säckingen. Kurz nach dem Ortsausgang von Rippolingen kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und seiner später festgestellten Alkoholisierung, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug gelangte in den Grünstreifen und flog über eine Schutzplanke, wo es sich dann mehrfach überschlug. Am Ende prallte der KIA gegen einen Baum und kam in dem dort befindlichen Bach zum Stillstand. Ein Mitfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 30000 Euro, an den Schutzplanken rund 2000 Euro. Der durchgeführte Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,2 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst. Die Straße musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde das Fahrzeug geborgen.

md/tb

