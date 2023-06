POL-FR: Neuenburg/Heitersheim: Fahrzeug fährt mit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn und wird bei Heitersheim in Brand gesetzt - Zeugen/Geschädigte gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24./25.06.2023, wurden in der Schwarzwaldstraße und in der Friedrichstraße zwei Fahrzeuge, vermutlich mit Fußtritten, beschädigt. An weiteren Fahrzeugen wurden in der Friedrichtstraße die Außenspiegel umgebogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen ...

mehr