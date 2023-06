Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Fahrzeuge beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24./25.06.2023, wurden in der Schwarzwaldstraße und in der Friedrichstraße zwei Fahrzeuge, vermutlich mit Fußtritten, beschädigt. An weiteren Fahrzeugen wurden in der Friedrichtstraße die Außenspiegel umgebogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

