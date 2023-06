Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Hund aus Auto befreit

Freiburg (ots)

Ein Hund im Auto wurde der Polizei am Freitag, 23.06.2023 gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Breitenfelder Straße gemeldet. Die Mitteilerin wartete bereits rund 45 Minuten auf die Autobesitzerin, da die Außentemperatur sehr warm war und sie sich Sorgen um den Vierbeiner machte. An dem Fahrzeug waren beide Seitenscheiben leicht geöffnet. Die Seitenscheibe der Fahrerseite konnte von den Beamten leicht nach unten gedrückt und die Türe geöffnet werden. Der hechelnde Hund wurde aus dem Fahrzeug befreit und auf das Polizeirevier Waldshut-Tiengen gebracht, wo kurze Zeit später die Hundebesitzerin nach einem belehrenden Gespräch ihren Hund wieder in Obhut nehmen konnte.

